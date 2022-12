Camera: 12 dicembre Mulè a inaugurazione anno accademico Scuola polizia, presente Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Lunedì 12 dicembre, alle ore 11:30, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, partecipa alla inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia. Presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Lo rende noto l’ufficio stampa della Camera. (Com)