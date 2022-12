Perù-Argentina: presidente Boluarte ringrazia omologo Fernandez per sostegno dopo nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha espresso i suoi ringraziamenti al capo dello Stato argentino, Alberto Fernandez, per il sostegno manifestato dopo la sua nomina. "Ho molto apprezzato la telefonata del presidente della sorella repubblica Argentina, Alberto Fernandez, in cui ha espresso approvazione, sostegno e collaborazione nell'ambito del rafforzamento della nostra democrazia, delle relazioni bilaterali e delle politiche regionali per lo sviluppo del Sud America", ha scritto Boularte in un Tweet. (segue) (Brb)