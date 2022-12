Perù-Argentina: presidente Boluarte ringrazia omologo Fernandez per sostegno dopo nomina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boluarte ha quindi lanciato un appello alla più "ampia unità di tutte e tutti i peruviani", promuovendo un "dialogo tra tutte le forze rappresentate in Parlamento e fuori". Servirà inoltre un "tempo per mettere fine alla corruzione e al non governo" ha detto Boluarte annunciando "piena collaborazione" con la procura generale della Repubblica, l'organo che ha portato avanti le più importanti inchieste per presunta corruzione nei confronti di Castillo. Con l'insediamento di Boluarte sono sei i presidente che si sono succeduti alla guida del Perù negli ultimi quattro anni. (Brb)