Argentina: manifestazione popolare di sostegno a Kirchner rinviata al 19 dicembre (3)

- Il presidente dell'Argentina, Fernandez, ha commentato da parte sua la condanna per la vicepresidente affermando che "è stato condannato un innocente, qualcuno che i poteri forti hanno cercato di stigmatizzare attraverso i media e perseguitato attraverso giudici compiacenti che nei fine settimana viaggiano su jet privati e ville di lusso". "Non posso non dispiacermi per la sentenza di condanna a Cristina Kirchner. È il risultato di un processo in cui non sono state rispettate le forme minime del giusto processo. In cui è stato violato il principio di non giudicare due volte lo stesso fatto", ha detto ancora Fernandez. "In cui non si spiega come possa amministrare in modo fraudolento chi non ha la capacità di disporre e decidere negli appalti pubblici. Quando la politica entra nei tribunali, la giustizia esce dalla finestra", ha dichiarato il presidente argentino. "Kirchner è vittima di una persecuzione assolutamente ingiusta. So della sua innocenza. Tutti i bravi uomini e donne che amano la democrazia e lo stato di diritto devono stare al suo fianco", ha aggiunto. (segue) (Abu)