Argentina: manifestazione popolare di sostegno a Kirchner rinviata al 19 dicembre (7)

- La vicepresidente, intanto, ha fatto sapere che non sarà candidata alle elezioni presidenziali del 2023. "Non esporrò la forza politica che mi ha dato l'onore due volte di essere presidente e una volta vicepresidente agli attacchi a causa di una candidata condannata per amministrazione fraudolenta e interdetta in perpetuo dai pubblici uffici", ha detto Kirchner in un lungo messaggio trasmesso via streaming sui suoi canali social dopo la lettura della sentenza di condanna. "A dicembre del 2023 non sarò candidata a nulla, né a presidente né a senatore", ha aggiunto la vicepresidente sottolineando che in questo modo non godrà di alcuna immunità. "Preferisco andare in prigione che essere una marionetta di questa mafia e di questo stato parallelo, e questo sempre e quando a qualcuno non venga in mente di provare a spararmi di nuovo, perché è così che vogliono vedermi: in prigione o morta", ha quindi concluso. (Abu)