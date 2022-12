Brasile: tentato omicidio poliziotti, rinviato a giudizio ex deputato Jefferson (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jefferson si era anche candidato alle presidenziali che si concludono domenica, a nome del Partito laburista brasiliano (Ptb). Una corsa interrotta dalla giustizia per un'altra vicenda giudiziaria: Jefferson era stato condannato a sette anni di carcere nel 2012, in via definitiva, per un reato di corruzione. Nel dicembre del 2015 aveva però goduto dei benefici di un indulto scontando la pena che sarebbe dovuta terminare nel 2019. Ma in base a una norma del Supremo tribunale elettorale del Brasile (Tse), ha detto il relatore Carlos Horbach, il politico è ineleggibile fino a otto anni dopo il momento in cui ha finito di scontare la pena, termine che si verificherà il 24 dicembre 2023. Il suo posto, a nome del Ptb, lo ha preso padre Kelmon, un discusso predicatore ortodosso, accusato di essere un candidato "di comodo" di Bolsonaro, visti i rapporti tra i due. Ed è stato lo stesso Kelmon, come dimostrano alcuni video, a farsi dare le armi da Jefferson e consegnarle alla polizia. (Brb)