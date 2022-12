Usa: da Cdc via libera a vaccini Covid per bambini con meno di cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie negli Stati Uniti (Cdc) hanno approvato la somministrazione dei vaccini bivalenti contro il Covid-19 ai bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni. La decisione, che segue quella analoga annunciata ieri dall’Agenzia federale per l’alimentazione e il farmaco (Fda), consentirà di avviare subito la somministrazione dei vaccini per la fascia di età indicata. “Durante la stagione invernale si trascorre più tempo al chiuso: anche per questo motivo, i genitori dovrebbero far vaccinare al più presto i propri figli”, ha affermato in una nota il segretario Usa alla Salute, Xavier Becerra. (Was)