Usa: spari vicino a stazione elettrica in Carolina del Sud, Fbi indaga

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) sta indagando su un possibile collegamento tra i sabotaggi che hanno colpito due sottostazioni elettriche nella Carolina del Nord, lo scorso fine settimana, e un episodio analogo nella Carolina del Sud, dopo che alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati nei pressi della stazione idroelettrica di Wateree, a Ridgeway. Stando alle informazioni diffuse dalle forze dell’ordine, il nuovo incidente sarebbe avvenuto tra mercoledì e giovedì scorso, poco dopo la riattivazione della corrente elettrica nelle circa 45 mila abitazioni rimaste al buio dopo gli avvenimenti della settimana scorsa in Carolina del Nord. Alcuni testimoni hanno riferito all’ufficio dello sceriffo della contea di Kershaw che un uomo avrebbe sparato alcuni colpi di fucili nei pressi della stazione elettrica nel pomeriggio di mercoledì. “Al momento non ci sono motivi che facciano pensare ad un attacco contro la struttura”, ha detto lo sceriffo. (Was)