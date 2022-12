Usa: documenti Mar-a-Lago, Trump non riconosciuto colpevole di oltraggio alla corte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale negli Stati Uniti non ha riconosciuto colpevole l’ex presidente Usa, Donald Trump, di oltraggio alla corte, durante una udienza a porte chiuse venerdì 9 dicembre. Due fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che il giudice Beryl Howell ha invece invitato il dipartimento della Giustizia e i legali di Trump a “lavorare insieme per raggiungere un compromesso”. In precedenza, il governo federale ha chiesto al giudice di condannare l’ex presidente e il suo staff legale per il mancato riscontro a seguito del mandato di comparizione emesso nei suoi confronti per consegnare i documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. (Was)