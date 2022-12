Business news: Regno Unito, inflazione prezzi generi alimentari diminuisce per la prima volta in 21 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dei prezzi dei generi alimentari nel Regno Unito è calata dopo aver raggiunto massimo degli ultimi 14 anni raggiunto a ottobre, ma rimane comunque quasi al 15 per cento. Come riporta il quotidiano "Financial Times", secondo i dati del gruppo di ricerca britannico Kantar, il tasso di inflazione per i generi alimentari è sceso di 0,1 punti percentuali a novembre, passando così a 14,6 per cento. Il calo tra ottobre e novembre è stato il primo calo registrato in 21 mesi. (Rel)