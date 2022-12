Business news: Ue, Pil in aumento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2022, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,3 per cento in area euro e dello 0,4 per cento nell'Ue, rispetto al trimestre precedente. Lo si apprende da una stima di Eurostat. Nel trimestre precedente, i dati mostravano una crescita rispettiva dello 0,8 per cento e dello 0,7 per cento. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, invece, il Pil destagionalizzato è aumentato del 2,3 per cento in eurozona e del 2,5 per cento in Ue, dopo gli aumenti del 4,2 per cento e del 4,3 per cento rispettivi del secondo trimestre del 2021. Per quanto riguarda il Pil degli Stati Uniti, invece, fa sapere Eurostat, l'aumento è stato dello 0,7 per cento rispetto al secondo trimestre dell'anno. Fra gli Stati membri, l'Irlanda (+2,3 per cento) ha registrato l'aumento più alto nel terzo trimestre dell'anno, seguita da Cipro, Malta e Romania (tutti a +1,3 per cento). I cali maggiori sono stati osservati in Estonia (1,8 per cento), Lettonia (1,7 per cento) e Slovenia (1,4 per cento). (Beb)