Business news: Ue, Pil Italia in aumento dello 0,5 per cento nel terzo trimestre dell'anno

- Nel terzo trimestre del 2022, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,5 per cento in Italia rispetto al trimestre precedente. Lo si apprende da una stima di Eurostat. Nel trimestre precedente, i dati mostravano una crescita dell'1,1 per cento. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, invece, il Pil destagionalizzato è aumentato del 2,6 per cento, dopo l'aumento del 5 per cento, nei confronti del secondo trimestre del 2021. (Beb)