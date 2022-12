Brasile: Associazione diplomatici accoglie positivamente nomina ministro Vieira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei diplomatici brasiliani (Adb) ha accolto positivamente la nomina di Mauro Viera a ministro degli Esteri del futuro governo di Luiz Inacio Lula da Silva. "L'Asb dà il benvenuto al capo della diplomazia brasiliana nel prossimo governo, con il quale cercherà di mantenere un dialogo fluido e aperto, oltre a contribuire con idee a favore del rafforzamento istituzionale, della diversità e della modernizzazione", ha dichiarato la presidente di Adb, ambasciatrice Maria Celina de Azevedo, in una nota. "Come rappresentanti di questa carriera, riaffermiamo il nostro impegno, integrità e rispetto a servizio del popolo brasiliano, in difesa degli interessi e della sovranità nazionale. Contribuiremo a una stagione futura che sarà prospera e pacifica, come affermano i valori della diplomazia brasiliana, storicamente riconosciuta per il suo impegno nei confronti del Paese e per la sua eccellenza nell'affrontare le questioni legate alle relazioni internazionali al fine di costruire una società più giusta, solidale e democratica", conclude la nota. (segue) (Brb)