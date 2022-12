Cuba: Biden, autorità rilascino prigionieri politici dopo proteste del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto alle autorità cubane di rilasciare i prigionieri politici che si trovano ancora in stato di arresto nell’isola, dopo le proteste avvenute l’11 luglio del 2021. In una nota pubblicata in vista della Giornata internazionale dei diritti umani, il 10 dicembre, il presidente Usa ha detto che “manifestare pacificamente è un diritto di tutti”. Gli Stati Uniti, ha continuato, sostengono il popolo cubano e le persone che giustamente chiedono il rispetto dei diritti umani a Cuba. (Was)