Business news: Romania, nuove società a capitale straniero cresciute del 30,7 per cento in primi dieci mesi 2022

20 luglio 2021

- Il numero di società a capitale straniero di nuova costituzione in Romania è aumentato, nei primi dieci mesi del 2022 del 30,7 per cento rispetto all'analogo periodo del 2021, attestandosi a quota 6.175 unità. Lo riferisce l'Ufficio nazionale del registro delle imprese con un comunicato. Le 6.175 nuove società avevano un capitale sociale sottoscritto pari a 35,060 milioni di dollari, con il 2,7 per cento in meno rispetto a quello delle società registrate a gennaio-ottobre 2021, pari a 36,028 milioni di dollari. A ottobre sono state iscritte 652 società con partecipazione straniera nel capitale sociale. A fine ottobre in Romania erano presenti 243.022 società con partecipazione straniera nel capitale sociale. Il valore del capitale sottoscritto era di 67,162 miliardi di dollari. Il maggior numero di società con partecipazione estera è stato con investitori dall'Italia, rispettivamente 51.579 (capitale sottoscritto 4,009 miliardi di dollari), ma il valore più alto del capitale sociale appartiene alle società olandesi, rispettivamente 12.599 miliardi di dollari, in 5.842 società. (Rob)