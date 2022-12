Kosovo: due jeep Kfor entrano nel cortile di una scuola materna di Leposavic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due jeep della missione militare Nato in Kosovo Kfor sono entrate oggi nel cortile di una scuola materna del comune di Leposavic, nel nord del Kosovo. Lo riporta la stampa serba, secondo cui i membri della Kfor, scesi dalle loro jeep dopo essere entrati nel cortile, non hanno voluto comunicare con gli educatori presenti. Come è stato sottolineato dagli stessi, il fatto è successo mentre i bambini all'interno dormivano. I membri della Kfor hanno chiesto successivamente di aprire il cancello dell'ingresso principale in modo da poter lasciare la struttura, cosa che hanno fatto poco dopo. (Alt)