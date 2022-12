© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: premier Brnabic, abbiamo diritto e intenzione di inviare truppe in Kosovo - La Serbia ha il diritto e l'intenzione di inviare un certo numero di truppe in Kosovo. Lo ha affermato la premier serba, Ana Brnabic, ripresa dalla stampa locale. "Le azioni del premier kosovaro Albin Kurti ci hanno portato sull'orlo di un conflitto armato e credo che oggi il presidente Aleksandar Vucic darà maggiori informazioni e richiederà il ritorno delle nostre forze armate in Kosovo, in accordo con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha specificato Brnabic. "La Kfor non sta facendo il suo lavoro e i serbi in Kosovo non possono sentirsi al sicuro. Le loro vite sono in pericolo lì, compresi quelle dei bambini negli asili", ha sottolineato la premier. "Non riesco davvero a capire i partner nell'Unione europea, la Nato, Kfor ed Eulex", ha ripetuto Brnabic, sottolineando che la Serbia "sostiene esclusivamente la pace, la stabilità e la sicurezza". "Chiederemo per il Kosovo tutto ciò che è conforme alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un documento ancora valido", ha aggiunto la premier, esprimendo l'aspettativa che la richiesta "sarà accettata da tutti coloro che invitano i Paesi del mondo a conformarsi con tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza". (segue) (Res)