Ue: energia, sviluppo Mediterraneo e vicinato Sud al centro dei lavori vertice Eu-Med9 (2)

- A questo proposito, si sottolinea che gli investimenti finanziati nell'ambito della Next Generation Eu dovrebbero essere realizzati in modo "efficace" e "pienamente allineati ad una crescita sostenuta a lungo termine". I Paesi dell'EuMed-9 hanno concordato di promuovere una politica industriale europea "ambiziosa e orientata al futuro", che mira a rafforzare l'autonomia strategica e la competitività del continente, preservando al contempo un'economia aperta e a lavorare ad un approccio comune per la riduzione dell'inflazione. (segue) (Spm)