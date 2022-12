Ue: energia, sviluppo Mediterraneo e vicinato Sud al centro dei lavori vertice Eu-Med9 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'Eu-Med9 hanno poi riaffermato l'impegno a promuovere il Vicinato meridionale dell'Ue e la realizzazione della nuova Agenda per il Mediterraneo adattandola alle nuove circostanze geopolitiche. Questa nuova Agenda deve disporre dei mezzi e delle risorse necessarie per la sua effettiva attuazione attraverso il Piano economico e di investimento per i vicini meridionali. Per realizzare un partenariato inclusivo e paritario, bisognerà concentrarsi sulle aree in cui sia l'Ue sia i vicini meridionali hanno "chiari bisogni e interessi comuni", si osserva ancora nella dichiarazione finale. Per quanto riguarda il fenomeno migratorio, l'approccio deve essere duplice ed equilibrato in linea con i trattati dell'Ue, tra la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità. Mentre nella dimensione esterna, gli sforzi dovrebbero mirare a rafforzare il dialogo con i partner e la cooperazione preventiva e operativa attraverso partenariati "completi, su misura e reciprocamente vantaggiosi". (segue) (Spm)