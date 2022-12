Ue: energia, sviluppo Mediterraneo e vicinato Sud al centro dei lavori vertice Eu-Med9 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell'apertura dei lavori del vertice, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il primo ministro portoghese, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno presentato il progetto dell'interconnettore di idrogeno verde (H2Med) che collegherà la penisola iberica con la Francia. Secondo quanto riferito nel corso di alcune dichiarazioni ai media, questo avrà un costo di oltre 2,5 miliardi di euro e sarà in grado di trasportare 2 milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030, un decimo di tutto quello che si prevede verrà prodotto nell'intera Ue. Il progetto, inizialmente battezzato BarMar, sarà presentato alla Commissione europea entro il 15 dicembre in modo da poter ricevere i finanziamenti europei. L'obiettivo dei tre governi è che l'H2Med possa ricevere un finanziamento da Bruxelles pari a circa il 50 per cento del costo complessivo. Von der Leyen ha assicurato che l'Ue "farà parte di questa storia di successo". "Il progetto H2MED va esattamente nella direzione giusta. Ha il potenziale per aiutarci a costruire una spina dorsale europea per il trasporto dell'idrogeno. Siamo molto contenti che questa richiesta diventi un progetto di interesse comune europeo", ha detto la presidente. (Spm)