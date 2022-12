Brasile: Associazione diplomatici accoglie positivamente nomina ministro Vieira (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha presentato i primi cinque ministri del suo nuovo governo che guideranno i dicasteri chiave del nuovo esecutivo: Casa Civile, Difesa, Esteri Sviluppo economico, Giustizia. Agli Esteri sarà nominato Mauro Vieira, considerato fedelissimo di Lula ha già guidato l'Itamaraty nei precedenti governi del leader del Partito dei Lavoratori (Pt). Il ministero della Difesa è stato affidato a Josè Mucio Monteiro Filho, ex deputato ed ex giudice della Corte dei conti (Tcu). Monteiro è molto ben visto dai vertici delle forze armate e dallo stesso Jair Bolsonaro che aveva ipotizzato la sua nomina a ministro. Al ministero dello Sviluppo economico (fazenda), Lula ha nominato uno dei suoi più solidi alleati: l'ex sindaco di San Paolo ed ex ministro dell'Educazione, Fernando Haddad. (segue) (Brb)