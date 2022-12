Qatar: Lega, accuse sconvolgenti a eurodeputati sinistra, si convochi Copasir e Tajani riferisca in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda giudiziaria che coinvolge Antonio Panzeri, la sua famiglia e altri importanti eurodeputati di sinistra “è grave e sconvolgente. Dopo anni di fango e di accuse (senza prove) ai rivali politici, è il Pd che deve chiarire immediatamente agli italiani se alcuni suoi eletti e alleati hanno ricevuto denaro da Paesi stranieri”. Lo dichiarano in una nota fonti della Lega. “Sarà importante – aggiungono – che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferisca in Aula e che ci sia una convocazione urgente del Copasir. Dal Pd e dai suoi alleati non accetteremo silenzi e ambiguità su una vicenda che da garantisti speriamo infondata ma che, a quanto emerge, appare gravissima”. (Rin)