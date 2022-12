Brasile: ministro Haddad, prioritario fine del tetto alla spesa pubblica e accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro ministro dello Sviluppo economico del Brasile, Fernando Haddad, ha annunciato le tre priorità per la guida del ministero chiave nel governo di Luiz Inacio Lula da Silva. L'attenzione del ministro sarà concentrata sull'istituzione di un nuovo regolamento fiscale in sostituzione dell'attuale tetto alla spesa pubblica, sulla riforma del fisco e sulla ripresa dei negozi per approvare l'accordo commerciale tra Ue e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur). "L'importante per noi è avere un'agenda forte per il 2023, per recuperare gli accordi internazionali come quello tra Ue e Mercosur, modificare la regola del tetto alla spese e mettere mano alla riforma fiscale. Saranno le nostre grandi sfide e le vinceremo tutte", ha detto Haddad immediatamente dopo essere stato indicato come ministro. (segue) (Brb)