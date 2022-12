Riforme: Casellati, prossima settimana al via consultazioni con tutti i partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana “inizierò le consultazioni con tutti i partiti per confrontarmi sui vari modelli di riforma costituzionale come il presidenzialismo, il semipresidenzialismo e il premierato”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. “L’obiettivo della riforma, che prevede in ogni caso un’elezione diretta, dovrà essere comunque quello di garantire la stabilità del governo con un adeguato bilanciamento di poteri”, aggiunge Casellati. (Rin)