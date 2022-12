Usa: “Wsj”, Juul pagherà 1,7 miliardi per porre fine a cause legali per pubblicità a minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Juul Labs, leader nella produzione di sigarette elettroniche, ha accettato di pagare 1,7 miliardi di dollari complessivi per porre fine a più di cinquemila cause legali avanzate nei suoi confronti, per aver pubblicizzato i suoi prodotti a ragazzi e ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che l’accordo sarebbe stato raggiunto questa settimana, e che potrebbe portare Juul “sull’orlo della bancarotta”. Tanto che la società potrebbe essere costretta a vendere o a chiedere un investimento strategico una volta che saranno appianati i contenziosi legali. (Was)