Brasile: tentato omicidio poliziotti, rinviato a giudizio ex deputato Jefferson (2)

- Jeferson aveva attaccato gli agenti della Polizia federale nel tentativo di sottrarsi al trasferimento presso un carcere di Rio de Janeiro, così come disposto per lui a seguito della violazione degli arresti domiciliari. Nonostante la misura cautelare l'uomo aveva continuato a incontrare persone e partecipare a riunioni politiche nella sua casa. Inoltre aveva mantenuto attivi i suoi profili sui social media. Venerdì sera, 21 ottobre, aveva pubblicato un video in cui si scagliava contro la giudice della Corte suprema, Carmen Lucia, usando parole diffamatorie. Per questo il presidente del Stf, giudice Alexandre de Moraes, ne aveva disposto l'arresto e il trasferimento in carcere. (segue) (Brb)