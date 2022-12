Brasile: tentato omicidio poliziotti, rinviato a giudizio ex deputato Jefferson (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a dichiarazioni passibili di reato di omofobia, il politico è anche accusato di appartenenza a una presunta rete criminale che, oltre ad attaccare direttamente le istituzioni, cerca in maniera sistematica di "creare o condividere messaggi sulla rete con l'obiettivo di far cadere la struttura democratica e lo Stato di diritto in Brasile". Nelle ore in cui è rimasto chiuso in casa con la polizia alle porte, Jefferson ha registrato un video nel quale protestava la libertà di poter esprimere il suo pensiero e il rifiuto di arrendersi. "Non mi consegno perché credo sia un assurdo. Mi sono stancato di essere vittima di un arbitrio", ha detto l'ex deputato. Nel filmato sono inserite anche le immagini dell'arrivo degli agenti, registrate dalle telecamere di sicurezza della casa. Jefferson ammette di aver sparato ma dice "di non averlo fatto per colpire nessuno. Ho mirato alla macchina e vicino ad essa", ha spiegato. I due agenti feriti sono in buone condizioni, ma il politico ora è anche accusato di tentato omicidio, reato per cui è stato colto in flagranza. (segue) (Brb)