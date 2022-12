Ue: energia, sviluppo Mediterraneo e vicinato Sud al centro dei lavori vertice Eu-Med9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla crisi della pandemia del coronavirus e in un contesto segnato dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'Unione europea ha dimostrato di essere all'altezza del compito di affrontarle con efficacia, unità e solidarietà. È quanto affermato dai capi di Stato e di governo di Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna e Italia nella dichiarazione conclusiva del nono Vertice dei Paesi del Sud dell'Ue (EuMed-9). Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2022, i leader degli Stati membri che affacciano sul Mediterraneo chiedono di introdurre rapidamente un tetto al prezzo del gas "basato sul mercato in modo temporaneo ed efficace". Una misura "che garantisca la prevenzione di prezzi dell'energia eccessivi e anche la competitività industriale e la sicurezza dell'approvvigionamento", si aggiunge nella dichiarazione finale. I firmatari hanno ribadito inoltre il "forte sostegno" all'Ucraina e a promuovere l'integrazione europea, la cui sovranità "è più che mai fondamentale". Nel corso dei lavori è stato discusso l'impatto economico e sociale delle "vulnerabilità" delle economie europee riconoscendo la necessità di affrontare le conseguenze dirette sulle vite dei cittadini a seguito dell'aumento dei prezzi, in particolare dell'energia, e delle perturbazioni nelle catene di approvvigionamento. "In un momento di grande incertezza economica, l'attuazione dei Piani di ripresa e di resilienza è fondamentale per rilanciare gli investimenti, creare posti di lavoro e accelerare la transizione verde e digitale", si evidenzia nella dichiarazione finale. (segue) (Spm)