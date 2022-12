Ue: energia, sviluppo Mediterraneo e vicinato Sud al centro dei lavori vertice Eu-Med9 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nove Paesi hanno rimarcato l'importanza di mantenere condizioni di parità e l'integrità del mercato unico. A tale scopo, le misure nazionali devono essere integrate da meccanismi a livello Ue, tenendo conto anche della necessità di preservare la competitività globale dell'Europa. Secondo i firmatari, le nuove regole di bilancio europee dovrebbero essere più semplici, favorevoli agli investimenti al fine di rafforzare la sostenibilità fiscale in modo più efficiente ed efficace, nell'ambito di un quadro europeo "comune, condiviso e solido" tenendo conto della "diversa situazione economica degli Stati membri". I nove governi si sono detti, inoltre, favorevoli alle misure volte a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia tenendo conto delle specificità nazionali, delle esigenze dell'industria e dei consumatori in situazioni di povertà e ad adottare misure che limitino la volatilità dei prezzi anche grazie ad una riforma del mercato dell'elettricità e del suo disaccoppiamento da quello del gas naturale, per ridurre al minimo il rischio di un'erosione dei prezzi. In riferimento alla transizione energetica, i Paesi dell'EuMed-9 si sono impegnati ad accelerare la decarbonizzazione delle economie nazionali continuando a promuovere lo sviluppo delle rinnovabili con l'obiettivo di raggiungere un'Ue neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. E' stato, inoltre, ribadito l'impegno comune a combattere l'insicurezza alimentare globale, promuovendo strumenti per aumentare la fornitura di cibo e fertilizzanti ai Paesi terzi, anche del vicinato meridionale dell'Ue. (segue) (Spm)