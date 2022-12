Perù-Argentina: presidente Boluarte ringrazia omologo Fernandez per sostegno dopo nomina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boluarte, 60 anni, ha prestato nelle mani di José William Zapata, presidente del Parlamento del Perù, giuramento come presidente della Repubblica: è la prima presidente donna del Paese andino. Nel suo discorso di insediamento, Dina Boluarte ha sottolineato come l'ex presidente del Perù sia stato protagonista "di un colpo di Stato", fermato dalle istituzioni democratiche e dalla popolazione. "Come tutti sanno, si è prodotto un tentativo di colpo di Stato promosso da Pedro Castillo, che non ha trovato eco nelle istituzioni della democrazia e nella strada", ha detto. (segue) (Brb)