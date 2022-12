Usa: omicidio di George Floyd, ex poliziotto Alexander Kueng condannato a tre anni e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alexander Kueng, uno degli ex poliziotti responsabili della morte dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis, il 25 maggio 2020, è stato condannato a tre anni e mezzo di prigione per omicidio di secondo grado. Kueng, il cui processo è iniziato lo scorso ottobre, ha aiutato gli altri poliziotti a tenere fermo Floyd a terra, mentre il collega Derek Chauvin teneva il suo ginocchio contro il collo dell’uomo: un fattore che ne ha causato la morte per asfissia. L’ex poliziotto, che in passato si è dichiarato colpevole, è apparso in tribunale in videocollegamento da una struttura detentiva a Lisbon, in Ohio, dove sta scontando una condanna a tre anni di prigione per aver violato i diritti civili di Floyd. (Was)