Veneto: Zaia, visione internazionale di Zoppas trampolino per ripresa economica

- A Matteo Zoppas "voglio fare i miei complimenti per la nomina nel Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia Ice. A lui, che rappresenta una famiglia che ha scritto importanti pagine di storia dell'imprenditoria "made in Veneto", vanno i miei più cari auguri di buon lavoro". Questo il plauso di Luca Zaia, presidente della regione Veneto, per la nomina ricevuta da Zoppas nel Consiglio d'amministrazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. "Sono certo che la visione internazionale e l'intuizione di un industriale della caratura di Matteo sapranno essere trampolino di lancio per la ripresa economica. La sua competenza e la sua capacità relazionale saranno elementi chiave per arricchire la rete di relazioni con i mercati esteri, indispensabili per far crescere l'economia italiana e quella del Nord Est", ha poi concluso. (Rev)