- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è congratulato con la Croazia per la qualificazione alla semifinale della coppa del mondo. "Congratulazioni alla Croazia e al mio amico Andrej Plenkovic per la qualificazione alla semifinale della coppa del mondo. L'Europa che gioca di squadra e vince!", ha scritto in un tweet. (Res)