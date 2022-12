Usa: Blinken annuncia nuove sanzioni alla Russia per acquisto di droni iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nuove sanzioni nei confronti del Comando dell’aviazione russa per il trasporto militare e del 924mo Centro per i droni delle Forze aerospaziali della Federazione Russa. Le misure sono state annunciate nel quadro della crescente partnership militare tra Russia e Iran, nell’ambito del conflitto in Ucraina: il Centro ha inviato numerosi militari russi in Iran per essere addestrati a pilotare i droni e il Comando dell’aviazione russa per il trasporto militare è coinvolto nel trasporto dei velivoli a pilotaggio remoto in territorio russo. “L’acquisizione di droni iraniani da parte della Russia rappresenta una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e gli Stati Uniti continueranno ad ostacolare pratiche del genere con tutti i mezzi che hanno a disposizione”, ha detto. (Was)