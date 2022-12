Brasile-Regno Unito: Lula parla a telefono con primo ministro Sunak, focus su ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, hanno parlato questo pomeriggio a telefono. Lo riferisce una nota di Downing Street. "I leader hanno concordato sull'importanza di promuovere i piani per rafforzare la cooperazione per affrontare le priorità condivise, a partire dall'ampliamento del lavoro svolto per preservare le risorse naturali del pianeta", si legge nella nota. "I leader hanno sottolineato l'importanza di agire per invertire la perdita di foreste e il presidente eletto ha aggiornato il primo ministro sui suoi piani per preservare la biodiversità e la transizione verso un'economia più verde".(Rel)