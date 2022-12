Perù-Argentina: presidente Boluarte ringrazia omologo Fernandez per sostegno dopo nomina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boluarte ha prestato giuramento la sera del 7 dicembre dopo il fallito tentativo dell'ex presidente Pedro Castillo di sciogliere il Congresso, che si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti e instituire un governo di emergenza convocando elezioni anticipate. Un colpo di mano che ha provocato la ferma reazione del suo governo, con le dimissioni di molti ministri. Castillo è quindi stato arrestato, stando a quanto riferito dalla stampa locale, dalla sua stessa scorta mentre si stava dirigendo all'ambasciata del Messico per chiedere asilo politico. Poco prima, il Congresso approvava la mozione di impeachment nei suoi confronti, destituendolo per "permanente incapacità morale". (segue) (Brb)