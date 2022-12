Qatar: vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili in stato di fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, è stata sottoposta a stato di fermo dalla polizia belga, nell'ambito nell'ambito di un'indagine per presunta corruzione, attività criminale organizzata e riciclaggio di denaro legata ai mondiali di calcio in Qatar. È quanto riporta il quotidiano belga "Le Soir", che nel corso della giornata, assieme al settimanale "Knack", aveva dato la notizia del fermo di quattro persone italiane, tra cui l'ex deputato europeo Pd, Pier Antonio Panzeri e Luca Visentini, attuale segretario della Confederazione internazionale dei sindacati Ituc. A quanto si apprende da "Le Soir", assieme a loro erano stati fermati anche un direttore di Ong e l'ex assistente parlamentare di Panzeri, ora membro del gruppo S&D e compagno della vicepresidente Kaili. Come spiegato dalle due testate Kaili, ex presentatrice televisiva greca e deputata al Parlamento europeo dal 2014, ha subito la perquisizione del suo appartamento nella tarda serata di oggi, per poi essere sottoposta a stato di fermo per essere interrogata. Le informazioni, come scrive Le Soir, "sono state confermate dall'ufficio del Procuratore federale". (Beb)