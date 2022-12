Mediterraneo: Sanchez, trovare soluzioni comuni all'aumento del prezzo energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna trovare soluzioni comuni europee all'aumento del prezzo dell'energia. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nelle conferenza stampa finale del vertice EuMed9 che si è svolto oggi ad Alicante, ricordando che i nove Paesi partecipanti (Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia) rappresentano il 45 per cento della popolazione dell'Ue. "Aspiriamo ad avere la maggiore influenza possibile come gruppo in seno all'Unione e per questo dobbiamo avere ben chiari i nostri interessi comuni". Sanchez ha evidenziato che sia nel caso della pandemia del coronavirus che della crisi provocata dalla guerra in Ucraina, l'Ue si è dimostrata "parte della soluzione". Il premier iberico ha sottolineato che il vertice è stata l'occasione per ribadire l'importanza dell'autonomia strategica con particolare riferimento all'energia. In merito al tetto al prezzo del gas della Commissione europea, secondo Sanchez ha bisogno di "miglioramenti" in modo che sia "dinamico e realmente efficace". Sanchez ha poi ribadito la necessità di una riforma europea del mercato dell'elettricità continuando, allo stesso tempo, a ridurre la dipendenza dal combustibile fossile russo. (Spm)