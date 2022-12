Lega: Andrea Monti, prendo atto di scelte sbagliate, io resto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo alcune notizie di stampa che accosterebbero il mio nome tra i fuoriusciti. Ho già smentito ieri, smentisco nuovamente. Non sono d'accordo con i tre ormai ex colleghi di partito Mura, Formenti e Lena e, come fatto con l'altro ex collega Senna, prendo atto di scelte sbagliate frutto di personalismi che non condivido". Lo afferma in una nota Andrea Monti, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega al Pirellone in riferimento alla costituzione di un nuovo gruppo consigliare in Regione Lombardia. "Le notizie che accostavano il mio nome tra quelli dei possibili aderenti al nuovo gruppo - prosegue - sono del tutto prive di fondamento. Come già ribadito la mia intenzione è quella di rimanere nel gruppo della Lega, così come sono stato della Lega negli ultimi 30 anni e coerentemente con il mandato ricevuto dagli elettori". "Personalmente sono già impegnato sul territorio per fare in modo che alle prossime regionali si possa raggiungere il miglior risultato utile per la Lega e per il nostro governatore Attilio Fontana", conclude Andrea Monti. (Com)