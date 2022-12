Difesa: Casa Bianca, Russia e Iran lavorano a produzione congiunta di droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è diventato “il più importante partner della Russia sul piano militare” dall’inizio della guerra in Ucraina a febbraio, e la cooperazione tra Mosca e Washington nel campo della difesa “è ormai a tutto campo”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing telefonico con i giornalisti, ricordando che negli ultimi mesi l’Iran ha fornito “centinaia di droni” alla Russia, che sono stati utilizzati per colpire le infrastrutture energetiche ucraine. “In cambio, Mosca ha rafforzato in maniera significativa il sostegno tecnico-militare all’Iran: il rapporto tra i due Paesi è ormai diventato una partnership a tutto campo per quanto riguarda la difesa”, ha affermato Kirby, aggiungendo che le due parti stanno lavorando per stabilire “una linea di produzione congiunta in Russia per la fabbricazione di droni d’assalto”. (Was)