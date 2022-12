© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il preservativo diventerà gratuito anche per i minorenni. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron in un video, dopo che ieri ha annunciato il lancio di questa misura per tutti i giovani tra i 18 e i 25 anni a partire dal primo gennaio. "Lo faremo", ha detto Macron.(Frp)