Usa: “Cnn”, Mosca ha chiesto rilascio dell’ex colonnello Vadim Krasikov in cambio di Paul Whelan

- Le autorità della Federazione Russa hanno chiesto il rilascio di Vadim Krasikov, ex colonnello del Servizio federale russo per la sicurezza (Fsb) attualmente detenuto in Germania, in cambio della liberazione di Paul Whelan, cittadino Usa che si trova in stato di arresto in Russia dal 2018 con l’accusa di spionaggio. Un funzionario statunitense rimasto anonimo ha riferito all’emittente “Cnn” che Washington ha proposto svariate alternative per un eventuale scambio di prigionieri, ma che il Cremlino ha rifiutato qualsiasi altra proposta. Krasikov è stato condannato nel dicembre del 2021 all’ergastolo da un tribunale di Berlino, per l’omicidio di Zelimkhan Khangoshvili, controverso dissidente ceceno con cittadinanza georgiana ucciso a colpi d’arma da fuoco nel Kleiner Tiergarten della capitale tedesca, il 23 agosto 2019. Il nome di Krasikov è già venuto fuori ad agosto, nel quadro delle trattative tra Washington e Mosca per il rilascio della cestista statunitense Brittney Griner, arrivata oggi negli Stati Uniti dopo essere stata liberata dalle autorità russe. (Was)