Perù: governo convoca ambasciatore del Messico per ingerenza in affari interni

- Il ministero degli Esteri del Perù ha convocato l’ambasciatore del Messico a Lima, Pablo Monroy, per trasmettergli lo "stupore" del governo riguardo alle dichiarazioni del presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, e del ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, sulla situazione dell'ex presidente Pedro Castillo, arrestato la sera del 7 dicembre per il suo tentativo di sciogliere il Congresso, che si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti, e instituire un governo di emergenza convocando elezioni anticipate. “Il ministero degli Affari esteri ha convocato l'ambasciatore degli del Messico, Pablo Monroy, per trasmettergli la sorpresa che le espressioni del presidente Andrés Manuel López Obrador e del ministro degli Esteri Marcelo Ebrard hanno suscitato in Perù, riguardo processi politici nel paese", ha fatto sapere il ministero degli Esteri peruviano in un comunicato. "Le dichiarazioni delle autorità messicane costituiscono un'ingerenza negli affari interni del Perù, e non sono coerenti con gli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni". (segue) (Brb)