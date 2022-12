Perù: governo convoca ambasciatore del Messico per ingerenza in affari interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dichiarazioni pubblicate sul suo account Twitter, il presidente messicano ha ricondotto la crisi in Perù a "interessi di élite economiche e politiche". "Dall'inizio della presidenza legittima di Pedro Castillo, nei suoi confronti si è mantenuto un clima di confronto e ostilità fino a portarlo a prendere decisioni che sono servite ai suoi avversari per consumare la sua destituzione", ha detto il capo dello stato. Il Messico si è inoltre offerto di offrire asilo politico a Castillo, che stando a quanto confermato dal ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard avrebbe fatto una richiesta in questo senso. Secondo quanto riferisce il ministro, l’ambasciatore del Messico a Lima, Pablo Monroy, ha incontrato Castillo nel cento di detenzione in cui si trova. “Lo ha trovato bene fisicamente e in compagnia del suo avvocato”, ha dichiarato. (segue) (Brb)