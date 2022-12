Perù: governo convoca ambasciatore del Messico per ingerenza in affari interni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito ieri in conferenza stampa dal presidente messicano Manuel Lopez Obrador, Castillo lo ha chiamato per chiedere asilo politico poco prima di essere arrestato. "Ha chiamato per farmi sapere che stava andando in ambasciata - ma sicuramente il suo telefono era già stato intercettato - e che avrebbe chiesto asilo e se gli avessero aperto la porta”, ha detto il presidente messicano. "Ho cercato (il ministro degli Esteri) Marcelo Ebrard e l'ho informato. Gli ho detto di parlare con l'ambasciatore e di aprire la porta dell'ambasciata, in linea con la nostra tradizione di asilo", ha aggiunto. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Comercio", Castillo è stato arrestato dalla sua scorta mentre si stava dirigendo all'ambasciata del Messico per chiedere asilo. (Brb)