Lombardia 2023: Forza Italia avvia il cantiere per il programma elettorale

21 luglio 2021

- Con una lettera inviata ai coordinatori provinciali della Lombardia e alla coordinatrice della città di Milano, la presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatrice regionale lombarda del partito, Licia Ronzulli, ha chiesto agli esponenti locali azzurri di invitare tutti gli amministratori e i militanti azzurri a contribuire con proposte, spunti di riflessione e suggerimenti per immaginare e delineare il futuro della Regione in vista delle elezioni del prossimo febbraio. Forza Italia avvia così un cantiere programmatico aperto a tutti, in vista dell’incontro “Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia”, che si svolgerà il prossimo 17 dicembre alla presenza del presidente Berlusconi. (Com)