Lazio 2023: urne aperte per due giorni, nel centrodestra si rimescolano le carte

- Le elezioni regionali del Lazio si avvicinano: oggi il Consiglio dei ministri ha confermato che si terranno non più solo domenica 12 febbraio ma anche lunedì 13, dalle 7 alle 15. A poco più di due mesi dal voto, il centrodestra, però, resta ancora senza un candidato ufficiale per la corsa alla presidenza. Unica certezza la data di quando sarà annunciato il nome: in occasione del decennale di Fratelli d'Italia, quindi tra il 15 e il 17 dicembre a piazza del Popolo a Roma, alla presenza di Meloni e della dirigenza nazionale. Il motivo di questo stallo è da ricercare nelle dinamiche interne a Fd'I e nei malumori riguardanti i nomi dei candidati che stanno influenzando anche gli alleati. Da Forza Italia e Lega, infatti, è arrivata la richiesta a non temporeggiare, perché più passano i giorni e più diventa difficile organizzare la campagna elettorale, con la preoccupazione di ripetere "l’effetto Michetti a Roma". (segue) (Rer)