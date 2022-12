Lazio 2023: urne aperte per due giorni, nel centrodestra si rimescolano le carte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi si aspetta che il presidente del Consiglio e leader di Fd'I Giorgia Meloni, in questi giorni possa riunire la coalizione per comunicare la decisone e arrivare a ufficializzare il candidato governatore la prossima settimana. Per Fd'I il nodo vero da sciogliere è tutto "romano", ovvero tra Fabio Rampelli e Chiara Colosimo. Il vicepresidente della Camera, pilastro della destra romana e con 3 legislature regionali alle spalle, si è detto più volte disponibile alla candidatura: "Se ci fosse una chiamata io sono disponibile. Ma non mi hanno chiesto di candidarmi”. Una sorta di autocandidatura, che Meloni difficilmente può ignorare. E non si esclude in queste ore che i malumori per una mancata candidatura di Rampelli a governatore del Lazio, in favore di altre figure, possano precipitare e creare qualche grana alla leader di Fd’I. La neo deputata Chiara Colosimo, invece, ex consigliera regionale e fedelissima di Giorgia Meloni finora è sempre stata in pole, ma la fuga in avanti di Rampelli ha un po' rimescolato le carte. (segue) (Rer)