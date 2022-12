Ucraina: Blinken, con nuovi aiuti assistenza Usa ha superato i 20 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pacchetto di aiuti militari annunciato dagli Stati Uniti, dal valore di 275 milioni di dollari, consentirà all’Ucraina di rafforzare le sue capacità di difesa contro l’invasione russa, dopo i recenti attacchi contro le infrastrutture energetiche e civili del Paese. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Il nuovo pacchetto di aiuti porta il valore totale dell’assistenza militare Usa all’Ucraina a 20 miliardi di dollari, dall’inizio dell’amministrazione Biden”, ha detto il capo della diplomazia di Washington, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i partner internazionali per aiutare l’Ucraina a difendere il proprio territorio. (Was)