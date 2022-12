Ucraina: Zelensky ringrazia Biden per nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l'omologo Usa, Joe Birden, per il nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza e per "l'incrollabile sostegno" nella lotta contro l'aggressione russa. Lo ha scritto Zelensky su Twitter. "Nessun terrore missilistico fermerà la nostra lotta per la libertà! È importante che il popolo degli Stati Uniti sia fianco a fianco con il popolo ucraino in questa lotta", ha aggiunto. (Kiu)